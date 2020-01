Bimba di un anno giù da 7 metri, è grave

Vittoria Golinelli

Paura per la caduta di una bimba ieri dalla tromba delle scale di un palazzo di viale Certosa al civico 187, dove si trova il Consolato del Senegal.

Intorno alle 15.30 la piccola, un anno, è caduta da un'altezza di circa 7 metri. Da una prima ricostruzione, la bimba si trovava sulle scale dell'edificio con lo zio e la madre. La donna, per allacciarsi le scarpe, ha lasciato per pochissimi istanti la mano della figlia che è scivolata oltre il parapetto. Lo zio non ha fatto in tempo a bloccare la nipotina, che è caduta nel vuoto, precipitando al suolo. I familiari hanno subito chiamato il 118. Ricoverata d'urgenza all'ospedale Niguarda, la bambina ha riportato un trauma cranico ma al momento non risulta essere in pericolo di vita. In serata, in base all'ultimo bollettino medico diffuso dall'ospedale, le condizioni della piccola sono stazionarie.

I medici del Niguarda non stanno valutando al momento interventi, ma la tratterranno in ospedale per sottoporla a tutti gli esami necessari. La prognosi resta riservata e la piccola è ricoverata in terapia intensiva.

A ottobre c'era stato un caso analogo, che si era verificato nella scuola elementare di via Goffredo da Bussero, purtroppo finito nella. Un piccolo allievo era precipitando dalle scale interne, morendo pochi giorni dopo. Per questo le due maestre e la bidella sono indagate.

