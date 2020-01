Bimba di cinque anni cade dal balcone: trauma cranico

Una bambina di 5 anni è precipitata ieri pomriggio dal balcone al secondo piano del proprio appartamento in via Fra Riccardo Pampuri, nella periferia sud della città. La piccola che ha riportato diverse fratture ma che non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la madre di 45 anni aveva approfittato del riposino pomeridiano della bimba ed era uscita per andare a prendere l'altro figlio alla vicina scuola elementare. Si sarebbe assentata per pochi minuti ma in quel momento in casa non c'era nessuno e quando la piccola si è svegliata, è uscita sul balcone, si è sporta ed è caduta. A dare l'allarme è stata una vicina. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei confronti della madre. (S.Gar.)

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

