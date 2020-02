Bikemi, la nuova flotta torna in strada

Greta Posca

Sono tornate in strada da ieri le nuove biciclette in sharing. Dopo attente analisi alla struttura, test e studi approfonditi, è stato possibile individuare la migliore soluzione per rendere più solido il telaio, anche quando sottoposto a sollecitazioni che esulano dal normale utilizzo.

Il lotto di biciclette era arrivato a dicembre: 700 elettriche di nuova generazione e 500 tradizionali dal 15 dicembre. Ma già il 12 gennaio la ClearChannel aveva dato ordine ai suoi addetti di recuperate e riportarle tutte in deposito, per tutelare gli utenti ed evitare rischi. La società aveva infatti aveva riscontrato su alcuni esemplari lievi alterazioni alla struttura del telaio. Da qui la decisione - nonostante le bici fossero testate e certificate in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti - di sottoporre l'intero lotto ad ulteriori controlli, lasciando però in flotta le bike precedenti così da garantire il servizio.

«La soluzione individuata consiste in un rinforzo posto alla base della struttura del telaio che ne aumenta la resistenza senza comprometterne dinamicità e design» spiega l'azienda. Per una maggiore tutela l'applicazione è stata estesa all'intera flotta di bike di nuova concezione. Le nuove bici sono state messe a punto anche seguendo i suggerimenti ricevuti dagli abbonati «per renderle ancora più performanti».

La flotta tornata ieri negli stalli cittadini si aggiunge ai mezzi già in funzione, per un numero totale di 1100 biciclette a pedalata assistita e 3950 bike tradizionali pronte per pedalare durante la bella stagione.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA