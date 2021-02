Bikemi fino alla Cascina Merlata. Inaugurate ieri due stazioni di biciclette in sharing, servizio Clear Channel gestito da Atm, che ospitano rispettivamente 30 e 36 posti. Le due infrastrutture sono nel distretto Uptown-Cascina Merlata, Municipio 8, in via Pier Paolo Pasolini, vicine al parco di 30 ettari che attraversa il nuovo quartiere da sud a nord. E dove ci sono 10 chilometri di piste ciclopedonali connesse con Mind e con il centro attraverso i percorsi ciclabili Eurovelo 5 che collegano l'Arco della Pace con questo distretto, fino a Molino Dorino.

La rete Bikemi è composta da 320 stazioni e 4.280 bici normali,e 1.150 a pedalata assistita di cui 150 dotate di seggiolino per bambini. Nei prossimi mesi Milano raggiungerà «324 chilometri di percorsi ciclabili, radiali e circolari, per una città sempre più interconnessa», ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli.

