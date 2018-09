Biglia: «Riportiamo il Milan dove merita»

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Si torna a fare sul serio. Il Milan vuole continuità, vuole vincere ancora e risalire la classifica, lanciarsi all'inseguimento della Juventus. Per farlo Gattuso ha bisogno di tuti, di un Donnarumma in formato Nazionale, ancora di Romagnoli, dell'atteso gol di Gonzalo Higuain e naturalmente della regia di Lucas Biglia, finora non al massimo, e non ancora entrato nel cuore dei tifosi rossoneri. «Mancano ancora partite e ritmo. Sono stato fermo da due mesi, ho fatto due partite e sessanta minuti contro il Real. Il miglior giocatore arriva con i minuti, mi alleno tanto per stare bene in partita».L'argentino ieri ha inaugurato Casa Milan Bitrot. Il pensiero di Lucas corre veloce alla sfida della Sardegna Arena: «La testa è già al Cagliari, dobbiamo andare, fare la partita e portare a casa punti importanti. Troveremo una squadra tosta ma se vogliamo raggiungere obiettivi importanti dobbiamo prenderci i punti».Servono tre punti, sfruttando al meglio un calendario favorevole che può aiutare i rossoneri a risalire la classifica, raggiungere l'obiettivo Champions. «Il campionato fino a marzo è una cosa, poi un'altra. Dobbiamo arrivarci tra le prime quattro».Tuttavia c'è fiducia intorno a questa squadra. «E' un Milan di Gattuso, che gioca bene ma che deve migliorare tantissimo se vuole arrivare al nostro obiettivo. Tutti vogliamo che Higuain segni. Ha fatto segnare Patrick che imparerà tanto. Il calcio è così. Tutti sono importanti, chi gioca e chi sta fuori».Ha scelto il Milan e vorrebbe restarci: «Vorrei rinnovare, mi trovo bene, mi sono adattato dopo un anno duro. Col mister il rapporto è il migliore. Faccio quello che mi chiede per il bene della squadra».Chiusura con Patrick Cutrone. L'ultimo eroe di San Siro resta in dubbio per trasferta di Cagliari a causa di un colpo patito con l'Under 21. Si tratterebbe solo di un lieve trauma alla caviglia sinistra: la lastra a cui si è sottoposto ha dato esito negativo, ma la sua presenza in Sardegna è in forse.riproduzione riservata ®