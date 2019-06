Bici, sì al contromano in centro

Simona Romanò

In alcune vie a senso unico di Milano potrebbe presto non essere più una trasgressione andare in bici contromano. È l'idea esposta in un documento approvato dal Municipio 1, che propone un elenco di circa venti strade a senso unico tranne che per le due ruote: da via Cassolo a via Arena, al dedalo di viuzze della Milano Romana, tra via Torino e corso Magenta.

L'obiettivo è - si legge nel documento - «creare un ambiente idoneo alle bici, favorendone l'utilizzo per gli spostamenti brevi e medi in città». Si tratta di arterie nella Cerchia dei Bastioni, con una carreggiata ampia (almeno 4,25 metri), dove le auto possono parcheggiare solo sul lato destro e dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari. «La mobilità ciclistica è più che raddoppiata negli ultimi due anni spiega il presidente del Municipio 1 Fabio Arrigoni quindi, dobbiamo ragionare per creare tragitti facili dedicati alle biciclette. E dobbiamo impegnarci per istituire percorsi ad hoc così da diminuire la pericolosità per chi viaggia in sella».

Nei sensi unici eccetto bici si dovrebbero posizione gli appositi cartelli e disegnare a bordo strada una segnaletica in modo che i ciclisti capiscano quale sia il loro spazio. Il Codice della Strada, va detto, continua a vietare alle biciclette di viaggiare in contromano. Però Milano ha già un precedente: si tratta di Brera che, tra le vie del Carmine e dell'Orso, è dal 2017 il primo tratto a senso unico dove gli amanti del pedale circolano in entrambi i sensi. All'inizio era solo una sperimentazione; poi, visto il successo, è stata confermata. Da qui, la proposta del Municipio 1 di estendere il provvedimento in altri luoghi. Il documento approvato da Zona 1 approderà sul tavolo dei tecnici del settore Mobilità che dovranno analizzare via per via.

Esultano le associazioni di ciclisti con Ciclobby che sfata un luogo comune: «Non è pericoloso e l'automobilista a volte si ferma per far passare quando la strada è stretta». In Brera non sono stati rilevati incidenti.

