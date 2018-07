BICI KILLER

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiStrade lombarde sempre più pericolose per i ciclisti: 46 morti in un anno, secondo gli ultimi dati riferiti al 2016, il 60% dei quali ultra 65enni.L'allarme è stato lanciato da Palazzo Lombardia dove l'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato e quello all'Ambiente Raffaele Cattaneo hanno presentato il nuovo bando da 3,6 milioni (2,8 milioni di fondi ministeriali e 800 mila euro regionali) destinati ai Comuni per la realizzazione di nuove piste ciclabili o per la messa i per la messa in sicurezza di quelle già esistenti. Riccardo De Corato ha spiegato che la maggior parte degli incidenti avviene in città, anche se quelli più gravi avvengono nelle zone extraurbane. Nel primo caso si parla di un morto ogni 100 incidenti, nel secondo di 4 ogni 100. «Sulla base dei dati Istat disponibili tra le vittime della strada sono i ciclisti quelli che registrano un maggior aumento di mortalità, + 9,6%, nel 2016. Dati allarmanti tanto che il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale si propone di ridurre almeno del 60% la mortalità tra i ciclisti in Italia entro il 2020».Un fenomeno quello degli incidenti (anche non mortali) di chi si sposta in bicicletta che come è stato ricordato ieri, si traduce anche in costi per la collettività. «Oltre all'inaccettabile costo che si paga in vite umane - ha aggiunto Riccardo De Corato - solo in Lombardia nel triennio 2014-2016, la stima del costo sociale legato ai sinistri stradali con coinvolte delle persone risulta di poco inferiore ai 9 miliardi di euro, dei quali quasi 1 miliardo è relativo al coinvolgimento di ciclisti». Partendo da questo scenario la Regione ha quindi messo a punto il bando presentato ieri, con il quale oltre a migliorare la sicurezza si punta però anche a rendere più vivibili i centri urbani e a migliorare la qualità dell'aria.«Intervenire sulla messa in sicurezza delle piste ciclabili - ha detto Cattaneo - aiuta concretamente la mobilità dolce che fa bene alla salute, e all'ambiente». Infatti, secondo una simulazione commissionata dalla Regione, se il 5% degli automobilisti nel centro urbano abbandonasse l'auto per la bicicletta, a Milano si avrebbe il 3,8% in meno di Pm10 e un calo dell' 8% di CO2.riproduzione riservata ®