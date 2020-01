Bici boom, via al censimento

Simona Romanò

Cento, duecentomila o molti di più. Quante sono davvero le bici che percorrono ogni giorno le strade di Milano? È partito il primo ufficiale censimento dei ciclisti milanesi, che per brevi o medi tragitti inforcano il loro mezzo o quello dello sharing.

Finora non esistono numeri certi e l'ultimo dato verosimile risale a fine 2017, quando una ricerca di Polinomia, società di ingegneria dei trasporti, ha conteggiato in circa centomila le persone che si spostano quotidianamente sulle due ruote transitando sotto quattro dei varchi di Area C. Da allora, però, secondo ambientalisti ed esperti, la mobilità ciclistica è più che raddoppiata. A confermarlo o smentirlo sarà il censimento.

Amat, su incarico del Comune, se ne sta occupando incrociando tre fonti: i conteggi sul campo in 79 punti della città, i dati del bike sharing e l'uso di Strava, l'app più utilizzata dai ciclisti con una media di circa 10mila contatti ogni 48, 72 ore. Si frutteranno poi le telecamere di Area C e di Area B che fotografano tutti i passaggi. Di certo, l'aumento delle biciclette è sotto gli occhi di tutti. Quindi per Palazzo Marino è arrivato il momento di una stima scientifica, puntuale e aggiornata, delineando anche i comportamenti in strada deoiciclisti: se pedalano sui marciapiedi, su un mezzo dello sharing, in contromano, rispettando i semafori, o se indossano il casco. Lo studio con i dati e le tendenze sarà pronto in estate.

«È l'inizio per progettare con ancora più efficacia tutti gli interventi futuri di mobilità dolce - spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - dalle piste ciclabili alle Zone 30 fino alle vie a senso unico dove permettere ai ciclisti di andare in contromano». E ancora: in quali quartieri battezzare nuove stazioni del bike sharing, oppure dove collocare nuove rastrelliere. Il contabici parte innanzitutto dai contatori in carne e ossa che in 79 strade o piazze - da corso Buenos Aires a piazza XXV Aprile, dal Monumentale a via Ripamonti contano, tutti i giorni feriali, dalle 7,30 alle 9,30, quante bici passano.

Martedì 14 Gennaio 2020

