Bici a nolo, vigilanti a caccia di vandali

Simona RomanòGli 007 di Mobike scongiurano furti e vandalismi delle bici a nolo versione free floating.Sono dieci le guardie che proteggono le 7.300 due ruote di Mobike, uno due operatori attivo a Milano: pattugliano in borghese le zone più a rischio, dalla Darsena alle sponde dei Navigli, dai parcheggi di interscambio in periferia ai parchi cittadini, come il Parco Lambro o il Parco Sempione.I vigilantes, armati di cellulare per chiamare la polizia qualora becchino in flagranza i teppisti, sono all'opera da qualche mese, dopo il boom di 150-200 danni al giorno per le biciclette a noleggio. I vandali si scatenano soprattutto su quelle free, che possono essere parcheggiate ovunque senza bisogno di stalli: è infatti sufficiente un'app sullo smartphone che permette di individuale e quindi sbloccare il lucchetto per poi salirci in sella. Facili da utilizzare, ma altrettanti facili da manomettere. Mobike è corsa quindi ai ripari con un piano che tuteli la flotta, garantisca il miglior servizio per i milanesi e dia risposta all'appello, lanciato già mesi fa, dall'assessorato alla Mobilità, che ha spronato «a non sottovalutare il fenomeno, perché i responsabili devono sapere che non rimarranno impuniti».Attraverso le puntuali segnalazioni del Comune e i contatti con le forze di polizia gli 007 in incognito sanno quali sono le aree da monitorare e lì si appostano per stanare gli utenti irresponsabili che non rispettano le regole, fra danneggiamenti vari - dal sellino staccato ai cavalletti volutamente stortati e sosta selvaggia oltre ogni limite. L'episodio più eclatante risale allo scorso ottobre, quando una decine di biciclette libere è stata gettata nel Naviglio e pescata dai canottieri. I casi si ripetono però ogni giorno: altri due mezzi sono stati abbandonati nella fontana del Centauro, al quartiere Barona; a Bruzzano una bici è stata appesa ai rami di albero.riproduzione riservata ®