BIANCONERI POCO... ALLEGRI

Timothy OrmezzanoTORINO - L'ansia iniziale è passata, ma la Juve vuole vederci chiaro. Martedì sera Dybala ha seguito l'ultima mezzora di Argentina-Brasile (0-1) con una borsa del ghiaccio sul ginocchio destro, creando una certa apprensione tra i tifosi bianconeri. Solo una botta, a quanto pare, ma la risposta definitiva arriverà soltanto oggi, dopo gli accertamenti a cui la Joya si sottoporrà al rientro a Torino. Ad ogni modo, sabato contro il Genoa di Piatek, osservato speciale anche del Barcellona che invierà il suo ds Braida, l'argentino verrà con tutta probabilità tenuto a riposo, in vista del successivo impegno di Champions, martedì in casa del Manchester United.Contro i rossoblù del nuovo-vecchio allenatore Juric dovrebbe scattare anche l'ora di due Mattia, Perin e De Sciglio, pronti a uscire dal semianonimato.Il primo si candida per far rifiatare Szczesny, il secondo per l'atteso debutto stagionale, probabilmente sulla corsia sinistra al posto di Alex Sandro, mentre a destra agirà Cancelo.Possibile un po' di riposo anche per uno tra Bonucci e Chiellini, entrambi reduci da 180' con la Nazionale azzurra. Niente turnover invece per chi durante la sosta è rimasto alla Continassa. È il caso di Mandzukic e di Ronaldo (un gol e una traversa nell'amichevole di ieri contro il Chieri). «Cristiano è concentrato solo sulla prossima partita di sabato col Genoa, non pensa ad altro», assicurano dal suo entourage. Secondo il quotidiano portoghese Correio de Manha, il caso che vede CR7 accusato di stupro da Kathryn Mayorga potrebbe andare per le lunghe.I legali si starebbero preparando a una battaglia di almeno due anni, se l'attaccante venisse incriminato per quanto accaduto a Las Vegas nel 2009. Sarebbe invece un po' meno serena Georgina, a detta di Novella 2000 stizzita per le parole al miele della showgirl Raffaella Fico, che aveva descritto CR7 come un vero gentiluomo, dichiarando di essere stata «follemente innamorata di Cristiano per 11 mesi».riproduzione riservata ®