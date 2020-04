Beve birra per strada e aggredisce i poliziotti

Beve birra per strada e quando i poliziotti le chiedono i documenti inveisce contro di loro e li aggredisce. Una donna italiana di 43 anni è stata arresta per lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito fisicamente due agenti che l'avevano avvicinata per un controllo Alle 20.10 di mercoledì sera i poliziotti hanno notato in via Padova all'altezza di via D'Aviano la donna sprovvista della mascherina bere in strada della birra. Quando la 43enne ha visto arrivare gli agenti ha raccolto due bottiglie da terra e le ha lanciate contro di loro. Ha poi iniziato a insultarli e a colpirli con calci e pugni. Solo dopo qualche minuto i poliziotti sono riusciti a bloccarla. Nella colluttazione uno dei due operatori ha riportato la frattura del pollice sinistro ricevendo una prognosi di 14 giorni mentre il secondo una contusione al viso, guaribile in quattro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 05:01

