Bettarini contro l'ex legale: «Ha violato la mia privacy»

Si infiamma la disputa legale tra Niccolò Bettarini, figlio dell'ex calciatore Stefano e di Simona ventura, e il suo ex avvocato Alessandra Calabrò, che lo ha difeso come parte civile nel processo a carico dei quattro giovani che il primo luglio dell'anno scorso lo aggredirono e accoltellarono davanti alla discoteca Old Fashion.

La settimana scorsa Bettarini jr è stato indagato per diffamazione in relazioni ad alcune dichiarazioni contro il suo ex legale apparse sui suoi canali social. «Complimenti al mio avvocato. Non ho saputo niente per mesi, ci ha abbandonati dopo l'ultima sentenza». La Calabrò, che aveva già rimesso il mandato perché il giovane non aveva pagato i compensi che le doveva, lo ha denunciato per diffamazione. Le parti hanno ricevuto il decreto di citazione diretta a giudizio firmato dal pm Elio Ramondini: prima udienza il 24 febbraio. E ieri il nuovo difensore di Bettarini, l'avvocato Daniela Missaglia, è tornata all'attacco della collega, stigmatizzando «la divulgazione di fatti e circostanze che dovrebbero rimanere confinate nel rapporto professionale fra avvocato e cliente, in spregio alla privacy e alle norme deontologiche». La Calabrò, insomma, dichiarando di non essere stata pagata, avrebbe violato la privacy del suo assistito.

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

