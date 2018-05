Bestie di scena e relazioni pericolose

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ammesso che ci sia ancora qualcuno che si scandalizza per i nudi integrali in scena, a loro questo spettacolo è fortemente sconsigliato. Per tutti gli altri è invece da (ri)vedere Bestie di scena, di Emma Dante di ritorno allo Strehler da stasera al 20 maggio. In scena, ci sono sedici attori nudi. Niente di erotico né porno nei loro corpi indifesi, esposti al pericolo del palco. Ballano, cantano, corrono, urlano, giocano, lottano, mentre dalle quinte piombano oggetti e ordini ai quali reagire trovando un senso. Al Franco Parenti tocca alle Relazioni pericolose di Choderlos de Laclos per la regia di Elena Bucci e Marco Sgrosso anche protagonisti (da stasera fino a domenica).Solo oggi e domani Laura Curino torna al No'hma con Santa impresa, mentre al Teatro I arriva Penthy sur la bande della drammaturga francese Magali Mougel.