Bertolaso: «Entro giugno tutti i lombardi vaccinati»

Simona Romanò

«Vaccinare 10,5 milioni di lombardi entro la fine giugno è fattibile, e ce la faremo». L'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, che ha accettato il ruolo di regista della campagna vaccinale anti-Covid, ha annunciato, ieri, alla presentazione del piano, l'ambizioso obiettivo di immunizzare l'intera popolazione della Lombardia entro 4 mesi. «Febbraio e marzo saranno ancora difficili, ma da aprile saremo inondati di vaccini», tanto che «ne avremo almeno quattro tipi, quindi, la parte logistica sarà complessa, ma riusciremo con un impegno straordinario, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 a turni, perché è un'operazione per salvare vite umane», ha aggiunto. Non prenderà lo stipendio: «Faccio il volontario, non percepirò neppure un euro, mettendoci cuore, perché mi sono trovato dall'altra parte del tavolo, come malato Covid e ho vissuto la paura di non farcela».

FASE 1 L'immunizzazione, finora in salita per i ritardi nella consegna delle fiale, pare stia accelerando. «Partiremo in parallelo con più fasce d'età e non in sequenza: entro febbraio avremo a disposizione 675.952 dosi fra Pfizer, Moderna, AstraZenica, con caratteristiche diverse», ha dichiarato l'assessora al Welfare Letizia Moratti. Si anticiperanno al 24 febbraio le somministrazioni ai 700mila over 80, inizialmente previste tra il 25 e il 26 marzo. Prima però deve essere terminata la Fase 1 con le iniezioni a 340mila sanitari. E la cosiddetta Fase 1 bis con altre 107.425 punture a medici rimasti esclusi, forze dell'ordine, personale scolastico.

FASE 2 Entro una settimana, secondo la Regione, i cittadini sapranno come fare per prenotarsi. Nella Fase 2 si procederà gradualmente con gli anziani: dopo gli over 80 seguiranno oltre 6,6 milioni di lombardi, a partire dai 60 ai 79enni. Quindi, l'intera popolazione.

LUOGHI VACCINAZIONE «Ogni sindaco potrà indicare spazi», ha spiegato Bertolaso. «Il Comune di mille abitanti ci indicherà, per esempio, la palestra; l'aeroporto di Linate ci metterà a disposizione tutti gli hangar», ha proseguito, Incassando poi, un po' a sorpresa, la fiducia del primario del Sacco, l'infettivologo Massimo Galli: «Ho la fama di non essere allineato con la Regione nella sua attuale gestione - ha detto - ma sono felice della presenza di Bertolaso, che conosco e stimo. Gli darò il mio sostegno».

Intanto, fiducia per Attilio Fontana: ieri il Consiglio regionale ha respinto (con 47 sì e 30 no) la mozione di sfiducia al governatore, presentata dalle opposizioni per il pasticcio zona rossa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA