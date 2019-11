Berrettini, Masters di fuoco: subito contro Federer e Djokovic

Claudia Faggioni

ROMA - Archiviati i festeggiamenti e gli elogi per il pass ottenuto, Matteo Berrettini è pronto a entrare nel vivo delle Atp Finals, torneo di fine anno - al via domenica a Londra - riservato ai migliori otto giocatori della Race. Il sorteggio effettuato ieri, però, non ha sorriso all'azzurro, capitato nel gruppo Borg insieme a Federer, Djokovic e Thiem.

Nell'altro girone, l'Agassi, figurano Zverev, Tsitsipas, Medvedev e il numero 1 del mondo Rafa Nadal, ancora in forse per un problema agli addominali. Il maiorchino ha annunciato che scioglierà le riserve sulla sua partecipazione solo tra domani e venerdì: in caso di rinuncia sarà sostituito dal connazionale Roberto Bautista Agut.

Pochissima fortuna, dunque, per Matteo, capitato con i più duri avversari possibili e chiamato anche ad aprire il programma - nel primo match di domenica - proprio contro Djokovic, che a Londra rincorrerà il sesto titolo cercando di eguagliare Federer, campione l'ultima volta nel 2011. Tre gli esordienti al Masters, che per la prima volta nella storia vedrà la partecipazione di tutti giocatori europei, oltre a Berrettini, l'O2 Arena di Londra accoglierà il debutto del russo Medvedev e del greco Tsitsipas. Un 2019 da incorniciare per il 23enne romano, solo lo scorso gennaio intorno alla posizione numero 50 del ranking. La settimana scorsa l'ingresso in top-10, seguito dalla notizia dell'accesso alle Finals. «Anche se non partirò da favorito, in campo non entro certo battuto», aveva dichiarato Matteo prima del sorteggio.

«Certo sarà dura: di fronte ci sono i sette migliori tennisti del mondo», ha aggiunto. «Solo qualche mese fa non avrei mai pensato di qualificarmi alle Atp Finals. Me lo sono meritato e sono felicissimo. È il sogno di una vita». Comunque vada.

