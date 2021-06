Berrettini lotta ma si arrende in 4 set a Djokovic

Massimo Sarti

Si ferma al Roland Garros anche la corsa di Matteo Berrettini. Troppo forte Novak Djokovic. Il numero uno al Mondo ha la meglio sul tennista romano (testa di serie numero 9) con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7 (5-7), 7-5. Berrettini lotta, arriva ad un niente dal giocarsi il tie-break per andare al quinto, ma alla fine sarà Djokovic ad affrontare in semifinale Rafa Nadal.

Primo set: alla seconda opportunità utile il numero uno al Mondo nel quarto gioco strappa la battuta al tennista romano. Che non demerita, ma dall'altra parte della rete c'è davvero un Djokovic in ottimo spolvero. Nel secondo set Berrettini perde due volte il servizio, nel quinto e nel settimo gioco. Djokovic è pressoché perfetto, soprattutto in risposta e il pubblico del Philippe Chatrier (finalmente una sessione serale almeno inizialmente con i tifosi) si diverte. Il terzo set si decide al tie break, dove Djokovic regala sul 5-4 e servizio due punti insperati, portando Berrettini avanti 6-5 con la battuta. Occasione che non fallisce. Quarto set interrotto sul 3-2 Djokovic per far defluire il pubblico, visto il coprifuoco parigino alle 23. Decisivo il dodicesimo game ed il terzo match-point per Djokovic.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 05:01

