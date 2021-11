Berrettini in bilico. Si aspetta il risultato della risonanza magnetica per sapere se oggi l'azzurro tornerà in campo nelle Atp Finals di Torino oppure dovrà lasciare il posto alla prima riserva, l'altro azzurro Jannik Sinner nel match con il polacco Hurkacz. Da quando l'italiano è stato costretto da un infortunio agli addominali a ritirarsi dall'incontro con Zverev, comunicazioni ufficiali non ce ne sono. Nessuno è ottimista ma le parole del ct azzurro Filippo Volandri lasciano almeno aperta la porta alla speranza: «L'infortunio di Matteo è meno grave di quello subito agli Australian Open». Vero, ma le possibilità di rivederlo in campo restano davvero poche.

Djokovic vince - Esordio vincente per Novak Djokovic, intanto. Il serbo, numero 1 del mondo, supera il norvegese Casper Ruud, numero 8 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-2 in un'ora e mezza di gioco. (M.Lob.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 05:01

