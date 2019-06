Berrettini, erba azzurra a Stoccarda

Marco Lobasso

ROMA - Favoloso Matteo Berrettini. Vince il suo terzo torneo Atp in carriera (nessun italiano come lui a 23 anni) e conferma il magic moment che l'Italia vive in questi mesi, con Fabio Fognini, tra l'altro, anche questa settimana nella top ten mondiale. Berrettini nell'Atp Tour 250 di Stoccarda vince senza perdere nemmeno un set e da oggi sale al numero 22 del ranking Atp. In finale l'azzurro si è imposto per 6-4 7-6, in un'ora e 47 minuti di partita, sull'under 21 canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 Atp. Semplicemente perfetto il torneo giocato dal tennista romano allenato da Vincenzo Santopadre. A Stoccarda ha messo in bacheca il suo terzo trofeo su quattro finali disputate, il primo su una superficie diversa dalla terra rossa: in precedenza aveva vinto a Gstaad nel 2018 (battendo Bautista Agut) e a Budapest lo scorso aprile (superando Krajinovic), mentre aveva perso a Monaco la settimana successiva (battuto da Garin al tie-break del set decisivo).

«Il momento più bello della settimana? Quando ho vinto la finale... Scherzi a parte - ha raccontato Matteo - è stato un torneo fantastico dove ho giocato sempre bene e contro avversari forti. Ancora non riesco a credere a quello che ho fatto». Nell'albo d'oro di Stoccarda Berrettini succede così ad un certo Roger Federer. E tra una settimana c'è Wimbledon. Che sia un segno del destino?

