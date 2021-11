Berrettini e Sinner nella storia mai 2 italiani nei top 10 mondiali

In quarantotto anni non era mai accaduto: due italiani nei top 10 della classifica mondiale Atp. Sembrava impossibile, sopratutto perché non ci eravamo riusciti nemmeno al tempo di due fuoriclasse come Adriano Panatta e Corrado Barazzutti negli anni 70. Invece, è accaduto ufficialmente ieri e l'Italia è entrata nella storia: Matteo Berrettini numero 7 del mondo, Jannik Sinner numero 9. Due giocatori della stessa nazione nei magnifici dieci del pianeta era prerogativa di movimenti di tradizione superiore alla nostra: gli Stati Uniti, la Spagna, la Francia, l'Australia. Adesso c'è anche l'Italia e siamo solo all'inizio.

Il magnifico record del nostro tennis arriva in un anno già magico; certo, la finale a Wimbledon proprio di Berrettini, ma anche la prima edizione delle Atp Finals di Torino, il vecchio Masters mondiale, che arriverà tra poche settimane. In un anno così, due italiani nella top ten rappresenta già qualcosa di magico. Di più, due italiani possono arrivare anche a entrare nei magnifici 8 di Torino. Se la Race finisse oggi, il risultato sarebbe già ottenuto, ma c'è da giocare il Masters 1000 di Parigi Bercy (fino a domenica), per determinare la classifica finale prima del Masters.

Così, mentre Berrettini è già matematicamente qualificato, Parigi diventa decisiva per Sinner. L'azzurro ci arriva da top ten ad appena 20 anni, ma deve guardarsi da altri tre avversari, Ruud, Norrie e Hurkacz; già al secondo turno però Jannik trova domani un ostacolo difficilissimo, il diciottenne fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz (se oggi batterà il francese Herbert all'esordio). Un match che rappresenta un vero e proprio esame proprio per Sinner, semifinalista a Vienna la scorsa settimana e atteso a un altro passo avanti importante, in classifica e di maturità. Alcaraz la scorsa settimana proprio a Vienna ha eliminato di un soffio Berrettini, adesso ha Sinner, che vuole scalzare nel ruolo di enfant prodige mondiale. Intanto, godiamoci questo record storico di due italiani nella top 10 mondiale. L'epopea azzurra è appena cominciata.

Martedì 2 Novembre 2021

