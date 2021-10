Bernardo: «Entro a Palazzo Marino»

«Vado a Palazzo Marino, l'avventura non finisce qui». Luca Bernardo, 53 anni, il medico pediatra sconfitto alle amministrative, dove correva per la coalizione del centrodestra, non ha dubbi. Non se ne va. Anzi. E c'è anche un in bocca al lupo per il sindaco riconfermato: «Auguro al sindaco Beppe Sala di andare avanti e far crescere la nostra città ma deve guardare quello che ho visto io. Sala non l'ho sentito. Avrò il piacere di sentirlo. Spero davvero, oltre i programmi, che non siano dimenticate le persone che hanno deciso di non andare a votare. Lo farò seduto in consiglio». Il vero vincitore infatti per Bernardo «è l'astensionismo». A chi ha chiesto cosa non avrebbe funzionato in questa campagna elettorale Bernardo ha spiegato che «non credo che ci siano stati errori. Sarebbe stato difficile fare di più. Ho fatto più di settemila chilometri. Abbiamo fatto tanto».



Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA