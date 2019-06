Bernardeschi «A Euro 2020 grande Italia» Under 20 avanti

Marco Zorzo

MILANO -Da Coverciano, pensieri e parole con tinte azzurre. Firmati Federico Bernardeschi, in vista del doppio impegno con Grecia (sabato ad Atene) e Bosnia (martedì 11 allo Stadium a Torino) per le qualificazioni di Euro 2020. Lo juventino è pronto a scommettere sulla Nazionale targata Roberto Mancini: «È giusto sognare in grande e porsi degli obiettivi ambiziosi. Vogliamo vincere l'Europeo. Questo è un gruppo straordinario. Amalgamato benissimo: combina giocatori di esperienza con giovani di grande talento. Credo si possa essere tutti d'accordo nell'affermare che questa Italia sia la Nazionale a cui aspiravamo da tempo. Il ct Mancini ha lavorato egregiamente sin da subito per creare questa fantastica combinazione».

Un pensiero (stupendo) Bernardeschi lo ha inviato alle Azzurre, che sono partite per il Mondiale in Francia, dove debutteranno domenica prossima contro l'Australia: «Mando un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze e che le seguiremo con grande attenzione».

Intanto ieri l'interista Politano ha lasciato il ritiro di Coverciano per un guaio alla caviglia sinistra.

E al Mondiale Under 20 i ragazzi del ct Nicolato volano ai quarti battendo la Polonia 1-0 grazie al rigore (al cucchiaio) di Pinamonti e alle tre parate strepitose nel finale al fulmicotone del solito portierone Plizzari. Gli azzurrini affronteranno venerdì la vincente tra Mali-Argentina.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA