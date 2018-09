Berlusconi-Monza: entro fine mese

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - In questi giorni Monza è caput mundi. C'è il sogno della rinascita biancorossa, con l'interesse di Silvio Berlusconi e di Adriano Galliani per il Monza Calcio. Tutto sembra davvero convergere verso la formula del 70% delle quote del club di stampo Fininvest, con il 30% che resterebbe nelle mani dell'attuale presidente Nicola Colombo. Fulminante la battuta rilasciata da Ariedo Braida: «Senza calcio quei due non possono stare...», ha detto l'attuale ds del Barcellona, ex storico ds del Milan berlusconiano, ma anche ex attaccante e dirigente dello stesso Monza.«In città non si parla d'altro. I Colombo erano in cerca di investitori, è arrivato uno dei più importanti. C'è il sogno di portare la squadra in A, solo sfiorato in passato», ha detto il sindaco di Monza Dario Allevi, riferendosi alle promozioni mancate di un soffio nel 1978 e soprattutto nel 1979, dopo uno spareggio disputato a Bologna contro il Pescara.Anni che rappresentarono per il monzesissimo Galliani già una palestra nel mondo del calcio, prima dell'approdo al Milan con Berlusconi. Il cerchio potrebbe chiudersi dalle parti dello stadio Brianteo. Adesso in serie C. Poi, chissà...