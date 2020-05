Bergamo rialza la testa e cerca il ritorno alla normalità. Anche riaprendo uno dei suoi tanti gioielli d'arte, l'Accademia Carrara. Lo spazio che raccoglie capolavori da Mantegna a Raffaello da Lotto a Moroni, torna accessibile da oggi sperimentando, primo museo in Iatlia, il dispositivo Fidelitas Distance. Si tratta di un bracciale, simile a uno smartwatch, che rileva la distanza minima da un'altra persona e segnala, tramite vibrazione e luce a led, nel caso non venga rispettata. Nella grande sala di accoglienza sono stati predisposti i sistemi di verifica dei dispositivi, grazie a un moderno sistema di rilevazione automatica della temperatura con termoscanner e ad altri prodotti necessari, come la soluzione idroalcolica disinfettante per le mani (di cui il visitatore potrà usufruire lungo tutto il percorso di visita), la fornitura di mascherina e guanti per chi ne fosse sprovvisto e nuovi monitor con tutte le informazioni utili. Il pubblico potrà visitare la collezione permanente del museo e Il suono del becco del picchio di Antonio Rovaldi, ospitata in Ala Vitali, un progetto GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Per agevolare l'ingresso in museo, Accademia Carrara offre la possibilità di prenotare online con www.ticketlandia.it o telefonando al numero telefonico 328 1721727. Infine, il museo introduce il pagamento attraverso la modalità satispay, per disincentivare l'uso del contante.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 05:01

