Bergamin, i legali: «La sua pena prescritta»

Si sono presi cinque giorni per decidere i giudici della Corte d'Assise sull'istanza di prescrizione della pena depositata, tramite il suo legale, da Luigi Bergamin, ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato per concorso morale a una pena di 16 anni e 11 mesi per gli omicidi del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente della Digos di Milano Andrea Campagna. Bergamin si è costituito il 29 aprile dopo il blitz delle forze dell'ordine francesi che ha portato all'arresto su richiesta dell'Italia di nove terroristi.

Si è prescritta «l'8 aprile scorso» la pena secondo il legale Giovanni Ceola. Invece il pm Adriana Blasco ha spiegato in aula (udienza a porte chiuse su istanza delle difesa) che con la dichiarazione di «delinquenza abituale» per Bergamin, richiesta dalla Procura e decisa dalla Sorveglianza il 30 marzo, la prescrizione si è interrotta. Il pm così ha chiesto non solo di non considerare prescritta la pena ma di ricalcolare anche i due anni inflitti in continuazione per il delitto di Campagna. E questo porterebbe a rideterminare la pena residua che passerebbe a 18 anni e 11 mesi. Ora si attende la decisione dei giudici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 05:01

