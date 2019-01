Beppe Signori, paura e sollievo

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Tanta paura per l'ex attaccante della Lazio Giuseppe Signori ma con un happy ending che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi che amano ancora Beppe, biancocelesti e rossoblù bolognesi su tutti.A raccontare la brutta avventura, pur senza particolari, è stato lo stesso Signori mercoledì sera tramite un post sui social, dove ha pubblicato la foto di un enorme cuore accompagnata da ringraziamenti a diversi medici del Sant'Orsola di Bologna.Nei giorni scorsi, infatti, l'ex giocatore avrebbe avuto problemi cardiaci, si parla di principio di infarto, e sarebbe così stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.Mercoledì ha potuto raccontare questa brutta avventura ricevendo l'abbraccio seppur virtuale di migliaia di tifosi, soprattutto della Lazio dove ha lasciato i migliori ricordi, che non hanno voluto far mancare il loro affetto.«Non so cosa sia accaduto, ma ti faccio i migliori auguri... grande bomber, alla Lazio hai tracciato un solco, la Roma biancoceleste ti ha amato e ti amerà sempre!» gli ha scritti Bruno, a fargli eco un altro tifoso laziale Alessandro: «Sei una roccia Beppe, sentire che stai bene ci fa tirare un sospiro di sollievo». Ma c'è anche chi gli dedica il coro che negli anni 90 gli cantava la Curva Nord: «Prendi il palo, la traversa, Beppe Gol, Beppe gol...».In molto hanno provato a chiedere che cosa fosse successo ma Signori ha preferito mantenere la sua privacy senza dare nessuna indicazione su quanto accaduto. La certezza è che Signori è ancora tanto amato soprattutto dalla gente laziale che non potrà mai dimenticare le sue gesta all'ombra del Cupolone (107 gol in 152 partite in biancoceleste) e a Bologna (67 reti in 143 gare coi rossoblù).riproduzione riservata ®