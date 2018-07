Beppe Baresi: «Il calcio italiano ha bisogno di un grande Diavolo»

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliBeppe Baresi, 60 anni, ex bandiera dell'Inter (dal 1976 al 1992 come giocatore), si è soffermato su diversi temi caldi, non solo legati al mondo nerazzurro.Il Milan tiene banco in questo periodo. Come vede i rossoneri?«Spero che si risolva in fretta la questione societaria. Il calcio italiano ha bisogno di tutti i suoi club più importanti per essere al top. Sono convinto che, prima o poi, tornerà il sereno anche al Milan».E l'Inter come sta?«Beh, direi che il mercato, finora, è stato più che buono. Gli acquisti fatti hanno un senso. Credo manchi ancora qualcosa, però mi sembra che l'Inter abbia preso la strada giusta».Con l'arrivo di CR7 alla Juve campionato già bianconero?«No, non credo proprio. Sicuramente con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, il calcio italiano tornerebbe a livelli importanti, ma poi è il campo che dà il giudizio finale e non c'è mai nulla di scontato quando si parla di calcio giocato. Ci sono tante squadre che possono dar fastidio alla Juve: Inter, Roma e Napoli».A proposito di Napoli, ha puntato su un certo Ancelotti«Ha fatto benissimo, Carlo è una certezza ma ora va in un club che ha tanta voglia di vincere qualcosa di importante. È una grande sfida per Ancelotti, uno che ha vinto ovunque. Sono proprio curioso».