Benzema ai saluti? Il Napoli sogna

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - A Napoli l'era di Carlo Ancelotti è iniziata di primo mattino,. Applausi a scena aperta per il nuovo tecnico azzurro da parte dei tifosi presenti sul lungomare. Anche se il bagno di folla sarà oggi, con il primo allenamento nel ritiro di Dimaro. Il popolo del Napoli, intanto, sogna un colpo di teatro del presidente Aurelio De Laurentiis. Per Edinson Cavani o Karim Benzema. Non è passato inosservato, a proposito, un tweet sibillino dell'attaccante francese del Real che ha ricordato i suoi 9 anni a Madrid. A corredo, una foto in cui saluta. Ai tempi in cui i social spadroneggiano, basta questo per alimentare fantasie. Ben più reale, comunque il legame tra Benzema e Ancelotti nei due anni con i blancos del tecnico emiliano.Rinnovo al Chievo per (l'eterno) Sergio Pellissier: diciassettesima stagione consecutiva alla corte del club clivense. Il 30 giugno 2019, alla scadenza, avrà già compiuto 40 anni. Numeri da Gigi Buffon.(M.Sar.)riproduzione riservata ®