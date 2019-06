«Benvenuti bambini! Lasciatevi stupire dalla magica atmosfera del museo».

Così il Museo Bagatti Valsecchi invita i suoi giovani visitatori a scoprire le sue stanze: l'antica e sontuosa magione nel cuore di Milano è uno scrigno di opere e oggetti preziosi e misteriosi, che fanno pensare ai castelli delle fiabe, alle principesse, ai cavalieri. Tra forzieri, armature, alabarde e ritratti di dame misteriose per i bimbi la giornata al Bagatti Valsecchi è un'avventura con un'audioguida e un percorso ad hoc, ricco di indovinelli. I giovanissimi possono divertirsi con il silent book, piccolo libro senza parole, ma con tante immagini colorate, che permette di conoscere gli oggetti più preziosi del museo e di cimentarsi in diversi tipi di caccia al tesoro. Poi, c'è la mappa del museo che, stanza dopo stanza, fa aprire tutte le porte del palazzo. A casa, i bimbi infine possono scaricare l'app per immergersi nelle atmosfere rinascimentali e stampare tutte le schede da colorare così da riconoscere quanto visto al museo.

In via Gesù 5. Fino a 5 anni gratuito, da 6 a 18 anni 2 euro; da martedì a domenica, 13-17.45; info e prenotazioni 02 76006132, www.museobagattivalsecchi.org. (S.Rom.)

