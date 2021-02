Bennacer, riecco il metronomo di Pioli

Luca Uccello

Ismael Bennacer è pronto a riprendersi la cabina di regia. Vuole giocare e lo farà sabato sera, contro lo Spezia. Il problema muscolare è superato, l'influenza anche. Stefano Pioli ha bisogno di lui, di uno che deve prendere per mano il Milan e guidarlo. Frank Kessie fa altro in mezzo al campo. L'algerino manca in pratica dal 22 novembre scorso, ha saltato undici giornate di campionato, rientrando solo con il Parma per 75' il 13 dicembre e mezzoretta a Bologna.

Un'assenza che è pesata, non nei risultati ma sicuramente nel gioco, perché Tonali (si è allenato ancora a parte a Milanello) non è riuscito a fare quello che ci si attendeva. Pioli lo ha pizzicato più volte, Ibra pure. Ma il ragazzo venuto da Brescia è sembrato ancora troppo timido per prendersi il Milan.

Timido non è mai stato Bennacer arrivato a Milano dall'Empoli e subito gettati a dirigere il traffico rossonero. Non è stato semplice ma è piaciuto ai tifosi e pare pure a Leonardo che se lo sarebbe portato anche a Parigi. Ora torna per non uscire più. Un motore rossonero che tiene a riposo forzato Krunic, poi Meite che con il Crotone si è visto sì e no, senza esaltare nessuno. Insomma, Bennacer serve e se non fosse stato colpito dall'influenza avrebbe già giocato.

Intanto a Milanello sotto gli occhi attenti di Maldini e Mascara si è rivisto Simon Kjaer che è tornato ad allenarsi sul campo anche se non ancora insieme al gruppo. Solo terapie infine per Brahim Diaz, che è fermo per un problema muscolare rimediato nel derby di Coppa Italia. Continua a correre e molto forte Mario Mandzukic. Stefano Pioli sta pensando di lanciarlo dal primo minuto sabato a Spezia anche se non è da escludere che possa fare il suo esordio dall'inizio in Europa League, contro lo Stella Rossa di Dejan Stankovic.

Il Milan crede molto in SuperMario. L'ha voluto fortemente e fin qui, nei pochi minuti giocati si è visto il valore del giocatore. È andato vicino al gol sia con l'Atalanta, sia col Crotone. Ora però vuole buttarla dentro

