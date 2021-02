Bennacer dall'inizio: Pioli dopo due mesi lo lancia con il Crotone

Luca Uccello

Stefano Pioli ritrova la qualità. Con il Crotone, domenica pomeriggio, potrà contare nuovamente su Hakan Calhanoglu ma anche su Ismael Bennacer. Il primo è rientrato dopo essere risultato positivo al Coronavirus, dopo aver saltato quattro gare. Il secondo rientra da un periodo di assenza decisamente più lungo, dallo scorso 16 dicembre, per colpa di un problema al bicipite femorale. Ora finalmente può tornare a sorridere. A Bologna si è visto. E' entrato, ha giocato una buona mezz'ora. Gli manca solo il ritmo partita ma quello si trova solo giocando la domenica. Pioli lo sa e contro la squadra di Giovanni Stroppa lo lancerà nuovamente dal primo minuto. Toccherà a lui prendere in mano la squadra e guidarla alla vittoria. A lui con Frank Kessie al suo fianco. L'ivoriano è il giocatore più utilizzato dal tecnico rossonero in mezzo al campo con 1746 minuti giocati.

A far spazio al rientrante Bennacer sarà ancora una volta Sandro Tonali che non ha saputo sfruttare al meglio la sua assenza in questi 45 giorni. L'ex Brescia non è riuscito a dare un reale segnale di sé, non ha ancora dimostrato tutte le sue qualità. Peccato perché le occasioni non gli sono mancate e il minutaggio raggiunto lo dimostra: Tonali ha giocato 938 minuti in campionato.

Ha superato lo stesso Bennacer fermo a 710 minuti in campo. A favore dell'ex Empoli anche due assist che Tonali non è riuscito a realizzare per nessun suo compagno. Ora con il ritorno di Bennacer nel centrocampo rossonero c'è abbondanza, c'è forte concorrenza. Sono in cinque per due sole maglie. In mezzo al campo dal mercato è arrivato anche Meite che al momento ha giocato poco, appena 68'. E' rientrato anche Krunic, dopo essere risultato positivo con Rebic. E poi c'è Kessie, l'insostituibile.

E intanto sempre in quella zona del campo Casa Milan sta continuando a lavorare per il futuro. A giugno potrebbe arrivare a parametro zero Florian Thauvin. L'esterno destro dell'Olympique Marsiglia continua a essere seguito da molto vicino da Paolo Maldini. Fin qui l'ex Newcastle ha segnato 7 gol e realizzato 9 assist in 28 presenze. Non male davvero come rinforzo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA