Benedizioni natalizie a tempo, al massimo dieci minuti. E sulla soglia delle case, indossando la mascherina. Ritornano, dopo due anni di stop causa pandemia, le benedizioni delle abitazioni e delle famiglie per il Natale: una tradizione cui il vescovo Mario Delpini tiene molto, perché «è il segno di una Chiesa che esce a evangelizzare». Le parrocchie, in questi giorni, stanno distribuendo i calendari e le istruzioni anti-contagio, perché il Covid costringe ancora ad alcune restrizioni per tutelare la salute.

Innanzitutto, i sacerdoti o gli incaricati (suore e consacrati) visiteranno le famiglie senza però entrare nelle case, ma fermandosi sulla soglia. Nel caso dei condomini, la benedizione avverrà nei pianerottoli dei piani, con le famiglie affacciate alla porta dell'appartamento. E la preghiera sarà recitata tutti insieme con i presenti armati di mascherina. Infine, fondamentale è la questione tempo: la visita del prete dovrà durare al massimo dieci minuti.

Il Natale scorso Delpini, in piena ondata Covid, con la zona rossa, si era recato a benedire i caseggiati popolari di via Padova rimanendo in cortile e con gli abitanti affacciati ai balconi. Un gesto molto apprezzato, che potrebbe ripetersi quest'anno. (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA