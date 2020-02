Benedetta

Della Rovere

Mascherine esaurite nelle farmacie per via dell'emergenza coronavirus e commercializzate online a prezzi stellari. O peggio, vendute su bancarelle abusive nelle stazioni e nelle metropolitane. Amuchina che raggiunge prezzi dieci volte superiori al normale. Rincari da record sui quali la Procura ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di manovre speculative su generi di prima necessità. Al momento, il fascicolo è a carico di ignoti e a firma dei procuratori aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco. A svolgere gli accertamenti e il monitoraggio della situazione sono gli uomini della Guardia di Finanza.

Per gli inquirenti questi presidi sanitari sono da considerare generi di prima necessità e alcuni venditori starebbero lucrando sulla paura collettiva dei contagio. Un esempio? Le confezioni con 50 mascherine si possono trovare sui siti di e-commerce a prezzi che sfiorano i 100 euro, ossia a 2 euro al pezzo, mentre il loro costo normalmente non supera i 20 centesimi. Senza contare che in alcuni casi vengono spacciate per mascherine Ffp3, ossia quelle adatte a emergenze sanitarie come quella covid 19, dal quale invece non riparano contro il virus. Ragione per la quale i pm potrebbero contestare anche l reato di frode nell'esercizio del commercio e frode fiscale. In corso anche verifiche della Polizia locale nelle farmacie e parafarmacie.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA