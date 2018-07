Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Bene il blitz, ma non è sufficiente. Il problema, se tutto va bene, resterà risolto per le prossime 24 ore e poi tutto tornerà come prima». Commenta così l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato (FdI) l'operazione a Rogoredo. Dito puntato contro il Comune accusato di «non far nulla»: «Pochi giorni fa il sindaco Giuseppe Sala ha ricordato i progetti per dare nuova vita al bosco (nella foto)», come quello di Italia Nostra che vuole creare un parco. «Ma Palazzo Marino non interviene per sconfiggere spaccio e degrado - prosegue De Corato - Deve posizionare recinzioni, telecamere e control room nei parchi come è stato fatto, anni fa, dal centrodestra al Sempione, piazza Vetra, Parco Alessandrini».Non ci sta la vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo, che respinge le insinuazioni: «Continueremo a intervenire, non ci fermeremo, perché Milano sta investendo in questo parco per non lasciarlo ostaggio degli spacciatori». Quindi, la velata critica al Pirellone: «Per togliere acqua al mulino dello spaccio bisogna potenziare i servizi di contrasto alla tossicodipendenza in capo alla Regione». (S.Rom.)riproduzione riservata ®