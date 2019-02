Bella storia quella di Joshua Redman, stasera al Blue Note.

Quando negli anni Settanta era ancora un bambino a San Francisco, suo padre, Dewee, mago del sax, suonava già con il grande Keith Jarrett nel suo American Quartet. Per anni non lo rivide. Si ritrovarono quando Joshua era diventato anche lui sassofonista. Insieme, hanno anche inciso un disco, intitolato Choices e uscito nel 1992. Dietro questa storia un po' malinconica, ci sta molto della sensibilità di Redman figlio. «Tanti mi dicono spesso che sentono l'influenza di mio padre nel mio stile. Buffo, perché io in pratica sono cresciuto senza di lui. Forse la sua è stata come un'ombra che mi ha inseguito per una vita e da quando ci siamo ritrovati negli anni Novanta abbiamo avuto anche il tempo di ricostruire un rapporto sano e di stima reciproca», ha ricordato.

Per Redman junior la carriera ha preso il volo da quando nel 1991 ha partecipato al Thelonius Monk International Jazz Saxophone Competion, arrivando primo. Da allora, album di culto come Back East e anche due nomination ai Grammy. Al Blue Note stasera in quartetto con Ron Miles alla tromba, Scott Colley al contrabbasso e Brian Blade alla batteria. (M.Lev.)

