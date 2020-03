BEGOVIC 5

La ruggine c'è e si vede.

CONTI 4,5

Siamo alle solite. Non spinge mai e dietro fa un buco grande come una casa su Pandev che non lo perdona (46' st Calabria ng).

GABBIA 5

Giovane e inesperto: con gente come Pandev e Sanabria la lotta non è mai alla pari.

ROMAGNOLI 5

Pure il capitano cade nel trappolone.

THEO HERNANDEZ 5

Dietro deve imparare tanto, forse troppo. Errori di gioventù...

CASTILLEJO 5

All'improvviso è tornato quello che non salta mai l'uomo.

KESSIE 5

Non ci mette la solita grinta e la consueta determinazione.

BENNACER 5

Se il gioco del Milan deve nascere dai suoi piedi siamo lontanissimi da una squadra che può e deve ambire a grandi obiettivi. Giocate banali e spesso sbagliate.

CALHANOGLU 5

Senza i soliti fischi sembra essere ancora più svogliato del solito (11' st Bonaventura 6: cerca invano di dare una scossa a una squadra confusa).

REBIC 5

Gioca (si fa per dire) la peggior partita del suo (fin qui) fantastico anno 2020. Un passo indietro (12' st Rafael Leao 5: deve smettere di guardarsi allo specchio).

IBRAHIMOVIC 7

Ce ne vorrebbero altri 10. Vero, Gazidis?

PIOLI 5

La rivoluzione di metà settimana non ha certamente aiutato il suo Milan, un allenatore di fatto sfiduciato. Poi con il fantasma di Rangnick che si aggira per Milanello è tutto tremendamente più difficile. Ha voglia Gazidis di dire l'incontrario.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA