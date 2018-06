Beffa ladre nomadi già fuori dalla galera

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloLe porte del carcere si sono già aperte per due delle tre ladre rom accusate di aver svaligiato la casa del sindaco nel weekend del 26-27 maggio scorso. Per Gina Beltrami, la 19enne nata in Germania ma da tempo residente a Varese, il giudice ha accolto la richiesta del suo difensore David Maria Russo e disposto l'obbligo di dimora e di firma, non la custodia in carcere. Questo perché ha una figlia di 7 mesi di cui prendersi cura.La complice minorenne è stata scarcerata perché lo stesso legale ha prodotto documenti con i quali ha dimostrato che la ragazza ha 13 anni e, dunque, non è imputabile. Ora bisognerà attendere una perizia per accertare la sua vera età e fino ad allora è stata affidata a una comunità.Resta invece a San Vittore la 19enne Claudia Riesteviski, anche lei rea confessa. Nel provvedimento di convalida del fermo il gip Marco Del Vecchio scrive che contro le due maggiorenni ci sono «gravi indizi di colpevolezza» e che negli interrogatori hanno subito «ammesso i fatti». Sono accusate di furto (per aver rubato «un orologio marca Rolex, una macchina fotografica marca Canon, una catenina in oro e una borsa 24 ore in pelle marca Armani» nell'appartamento di Sala dopo aver forzato la serratura) e di ricettazione, perché nascondevano la refurtiva nella villetta a Bollate.Secondo il giudice, però, per la Beltrami ci sono tre elementi da considerare: la confessione, l'essere incensurata e soprattutto la sua «condizione di madre di prole in tenerissima età», precisando che per la custodia in carcere di una madre con un figlio minore di 6 anni servono «esigenze cautelari di eccezionale gravità» che in questo caso non sussistono. Per quanto riguarda il pericolo di reiterazione del reato, sarebbe annullato dall'obbligo di dimora nel Comune di Bollate e con l'obbligo di firma due volte al giorno.riproduzione riservata ®