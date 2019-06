Battaglia sul biglietto Atm

Simona Romanò

Centrodestra sulle barricate. La delibera sull'aumento del biglietto Atm da 1,50 a 2 euro che comprende anche il pacchetto di agevolazioni, non passa liscio in consiglio comunale.

La giunta intende approvare il documento entro due settimane per far scattare il rincaro il 15 luglio, ma il centrodestra si prepara alla prova muscolare. Ciò significa che la strada verso l'ok è davvero in salita, tant'è che la minoranza ha deciso di chiedere (in via straordinaria) di non contingentare i tempi del dibattito, ovvero si prosegue ad oltranza finché ci sono interventi. La delibera è già sommersa da una valanga di emendamenti: una decina del centrosinistra e oltre cento del centrodestra. Il sindaco Giuseppe Sala è convinto del piano: «Io difendo l'aumento del biglietto, l'opposizione farà la sua parte. Semmai gli facciamo un favore, visto che lo potranno usare contro di noi in campagna elettore». Sulle tempistiche ha le idee chiare: «Dobbiamo partire con la manovra perché poi dobbiamo fare cose più importanti».

Non ci sta il capogruppo della Lega Alessandro Morelli: «Non siamo noi a fare ostruzionismo, ma i milanesi costretti a subire la pazzesca politica del centrosinistra. Da una parte ingaggia una guerra all'uso dell'auto privata, introducendo anche Area B; e dall'altra aumenta in modo insensato i mezzi pubblici. I milanesi devono essere agevolati per quanto riguardo l'utilizzo di tram e metrò, invece, sono danneggiati». Per Morelli è «tutt'altro che una manovra equa, perché non penalizza chi abita in corso Europa, ma il pensionato di piazzale Abbiategrasso».

Anche l'ala più a sinistra della maggioranza ha mal digerito l'aumento e chiederà alla giunta «lo sconto sull'abbonamento pluriennale» e l'istituzione del «biglietto breve low cost, valido per brevi tragitti». Morelli, invece, rivendica la paternità del biglietto breve, proposto dalla Lega anni fa, e rilancia «con il biglietto smart, un ticket a 50 centesimi, valido 30 minuti». Lunedì riprende la maratona in aula.

riproduzione riservata ®

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA