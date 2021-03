«Basta, siamo stremati». Ancora una volta i ristoratori e i proprietari di pubblici ieri sono tornati a fare sentire la propria voce. Si sono radunati sotto la sede della Regione, a Palazzo Lombardia. Sotto accusa soprattutto le sovvenzioni destinati da governo, Regione e Comuni nei confronti del settore dei ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie, discoteche, pub, gelaterie e locali serali, giudicate insufficienti per evitare il fallimento di migliaia di attività del settore. Al centro delle polemiche anche le lungaggini del nuovo pacchetto di aiuti. «Non abbiamo neanche i parametri su come verranno erogati, se non vedere alcune bozze che nel giro di poche ore vengono smentite. E che provocano ansia, delusione, incredulità e rabbia a noi imprenditori dopo aver perso mesi di lavoro importanti per salvare le nostre imprese», spiega Alfredo Zini, ristoratore milanese portavoce di tanti colleghi in difficoltà.

«Chiediamo a tutte le forze politiche che compongono questo governo guidato da Draghi di approvare il decreto in tempi rapidissimi, cosi da poter salvare imprese e posti di lavoro». (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 05:01

