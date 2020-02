«Basta giostre nei parchi»

Simona Romanò

«Basta luna park al Parco Sempione. E basta uso improprio dei polmoni verdi storici».

Fabio Arrigoni, presidente del Municipio 1, è furioso. Sono anni che il parlamentino del centro vota delibere per proteggere i parchi monumentali (come quelli dei Giardini Montanelli o del Sempione) e boccia eventi troppo invasivi: dalle giostre alle sagre, ai festival. E spesso è una battaglia persa, dato che il Comune alla fine concede il permesso, o almeno ci prova a darlo. È accaduto anche per il luna park al Sempione, aperto da sabato scorso per il Carnevale. «La tutela dei nostri parchi storici, ossia delle piante e degli animali, chiede di non svolgere kermesse di impatto come le giostre», rimarca Arrigoni perché le installazioni e i camion per montarle possano danneggiare il verde e i percorsi pedonali».

I giostrai prevedevano di installare 60 attrazioni in 6.300 metri quadrati da via Gadio a via Malta, passando per i viottoli interni dell'area, fatti di sassolini bianchi tra montagne russe e autoscontri. L'unico veto imposto dall'amministrazione comunale è l'anticipo della chiusura: tutto smantellato il 29 febbraio e non il 31 marzo, come volevano gli organizzatori. «È comunque un danno per l'ecosistema del parco, la durata è poi eccessiva e non c'è nessuna regola per il rumore», ribatte Arrigoni. Simili iniziative prevedono anche palchi, cavi, attrezzature che «deturpano prati e aiuole». E poi «l'affluenza di pubblico ha un impatto non indifferente», si legge nel documento di Zona 1. Le giostre devono trovare una nuova casa. «Magari intorno all'Arena Civica. O in aree decentrate per renderle vitali», propone Arrigoni. «E favorire l'aggregazione nelle periferie». Sono d'accordo anche i residenti più sensibili ai temi ambientali, come quelli di ProArcoSempione: «Ogni anno, dopo tutti quei marchingegni pesanti, è un disastro». L'ultima parola è però del Comune. Il Municipio 1 aveva detto no anche alla Festa dell'Unità e a quella per i cinquant'anni della curva dell'Inter, entrambe al Giardino Montanelli di Porta Venezia. Poi, comunque non si sono svolte per altri problemi politici e organizzativi.

