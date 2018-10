Basket, trionfo Olimpia la Supercoppa è tua

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - La Supercoppa italiana va all'Olimpia. Milano si porta a casa il primo trofeo stagionale, piegando, in finale, in quel di Brescia, Torino (81-72). Notevole prova di forza dei biancorossi, trascinati da Gudaitis (17 punti e 10 rimbalzi) e Micov (17 punti), oltre ad un ispirato James (10 punti). I piemontesi del leggendario coach Brown, nel primo quarto, sorprendono l'AX e mettono anche la testa avanti nel punteggio (21-20). Con il passare dei minuti, la fisicità di Gudaitis diventa un fattore. All'intervallo, +10 Milano.Alla ripresa, Micov mette tre triple di fila. Torino barcolla e, dopo 30', Milano vola +16. Nel quarto periodo, i torinesi reagiscono con veemenza, arrivando a anche a -6. Ci pensa il duo James-Gudaitis a ricacciare indietro la Fiat Torino. A festeggiare è, quindi, l'Olimpia che alza la terza Supercoppa Italiana della propria storia (ha vinto tutte le ultime tre edizioni). Decisamente soddisfatto l'MVP della finale Micov: «Stiamo crescendo, importante aver vinto questo trofeo. Non è stato facile, abbiamo avuto tanti giocatori assenti per gli impegni con le nazionali ma siamo riusciti, comunque, a vincere, anche se non abbiamo fatto una bellissima gara. Un buon inizio di stagione ma possiamo migliorare ancora tanto».