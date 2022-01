BASKET Tra Eurolega e campionato

Fabrizio Ponciroli

Il calendario dell'Olimpia si sta facendo sempre più fitto. Complice il rinvio della gara con Treviso, sono quattro le partite da recuperare (tre in Eurolega e una, appunto, in serie A). Le sfide con Zalgiris e Unics sono già state riprogrammate, precisamente il prossimo 8 febbraio e primo marzo, ma per i recuperi con Zenit e Treviso mancano ancora comunicazioni ufficiali a riguardo. Da venerdì prossimo fino alle Final Eight di Coppa Italia (dal 16 al 20 febbraio), la squadra di Messina giocherà otto partite nello spazio di 17 giorni. Di fatto, una partita quasi ogni 48 ore.

Un vero e proprio tour de force, in perfetto stile Nba. Nello specifico, ecco tutte le partite che attendono Milano: Zalgiris (28/1), Fortitudo Bologna (30/1), Stella Rossa (1/2), Fenerbahce (3/2), Trento (6/2), Zalgiris (seconda gara, 8/2), Baskonia (10/2) e Pesaro (13/2).

Poi, spazio alle Final Eight, come detto, poco dopo la metà di febbraio e a un mese di marzo altrettanto impegnativo. Il tutto con un'infermeria che non è mai vuota. Insomma, per coach Messina sarà fondamentale riuscire a far ruotare più uomini possibili e dosare le energie nel miglior modo possibile. Il rischio di arrivare al momento clou della stagione con le pile scariche, come accaduto nella finale Scudetto dello scorso anno, è reale.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA