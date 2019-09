BASKET SERIE A

MILANO - Attesa finita. Domani, alle 20.30, al PalaVerde di Treviso, inizia, ufficialmente, la stagione dell'Olimpia. Una trasferta insidiosa per la squadra di Ettore Messina (che riparte proprio da Treviso, ultimo club allenato in A 14 anni fa), attesa da una società che mancava dalla massima serie da sette anni e, quindi, con l'entusiasmo alle stelle.

Milano, comunque, è pronta: il precampionato è stato spumeggiante. Compresa l'ultima vittoria nel Trofeo Giannakopoulos, ad Atene (in finale domato il quotato Maccabi), l'AX ha conquistato 10 successi su altrettanti amichevoli disputate. Il modo migliore per prepararsi ad una stagione in cui sarà chiamata ad essere protagonista, sia in Italia che in Europa. A dare una mano al neo coach Messina, ci sarà anche Xavi Rey. Aggregato alla squadra durante la preseason, il centro spagnolo ha convinto lo staff tecnico dell'Olimpia ed è stato tesserato ufficialmente dal club. (F.Pon.)

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA