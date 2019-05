BASKET SERIE A

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Riscatto obbligatorio. Dopo aver perso gara1, l'Olimpia è chiamata a portare a casa il secondo atto della serie (al meglio delle cinque gare) con Sassari. Stasera, in un Forum che si preannuncia caldissimo (palla a due alle 20.45, diretta Eurosport 2 e Rai Sport), la banda di coach Pianigiani deve portarsi sull'1-1, così da volare in casa della Dinamo con più chance di rimonta. «Sappiamo cosa fare per la prossima partita Saremo pronti», il messaggio social di Nedovic.

Il serbo, insieme a James (ancora non al meglio della condizione fisica ma destinato a migliorare) è chiamato ad alzare il proprio livello per mettere in crisi le tante certezze dei ragazzi di coach Pozzecco (in un momento di grandissima fiducia, con 21 vittorie consecutive). Dopo la falsa partenza, nei quarti di finale, con Avellino, Milano si ritrova, nuovamente, con le spalle al muro. Come contro gli irpini, servirà tutto l'orgoglio possibile per non rischiare di salutare la post season prima del previsto. Sassari è in un brillante stato di forma ma i campioni d'Italia sanno come reggere la pressione.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

