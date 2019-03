BASKET SERIE A

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Colpaccio di Venezia che sbanca il Forum (87-86). Con la testa all'Eurolega (in arrivo un doppio impegno in settimana), Milano viene battuta da un canestro di Bramos sul fil di sirena. Inizio strepitoso dei biancorossi (22-5), ma i lagunari reagiscono con un grande Tonut (47-41 all'intervallo). A inizio ripresa, l'Umana mette la testa avanti, complice tanti, troppi errori dei padroni di casa. L'Olimpia è poco concentrata. James si carica la squadra sulle spalle. Tarczewski fa la voce grossa.

Milano scappa a +8 e sembra in totale controllo del match ma Venezia reagisce e rimonta. Finale punto a punto con Bramos che trova il canestro della clamorosa vittoria. Coach Pianigiani analizza così la sconfitta dei suoi: «Più volte vinta e più volte buttata via, la squadra doveva gestire le energie e ha fatto un inizio eccellente, ma dovevamo tenere sicuramente di più. Abbiamo fatto una serie di errori che penso, e spero, siano irripetibili». Venezia ora a -4 dall'Olimpia (32 a 36).

