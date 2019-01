BASKET SERIE A

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Tutto come da copione. L'Olimpia, dopo aver ritrovato il successo in Eurolega, doma anche la Virtus Bologna (94-75 il finale). Ben sei giocatori biancorossi in doppia cifra. Eccellente l'impatto dell'ex Fontecchio (14 punti). Per James, 12 punti in soli 10' di impiego. Coach Pianigiani deve rinunciare a Nedovic, Tarczewski, Cinciarini e pure Gudaitis. Nessun problema. La difesa e le giocate individuali permettono ai biancorossi di conquistare la vittoria numero 15 in regular season (solo due sconfitte).Bologna prova a restare in partita in ogni modo ma la qualità dell'AX è nettamente superiore. All'intervallo, +16 per l'Olimpia. Nella ripresa, la Virtus cerca di essere più aggressiva in difesa. L'AX fatica senza James, uomo faro della squadra di Pianigiani, ma porta comunque a casa il match, grazie ad una buona difesa. Sul fronte mercato, ufficiale l'arrivo di James Nunnally, già visto in maglia Avellino. Per l'ex Houston Rockets, contratto di due stagioni.