Basket, semifinali scudetto gara1 al Forum (20,45) Olimpia-Sassari

MILANO - Neppure il tempo di riprendersi dalle fatiche (e paure) della complicata serie contro Avellino che è già tempo di semifinali scudetto. Stasera al Forum (palla a due ore 20.45, diretta Eurosport 2 e Rai Sport), è in programma gara1 tra Olimpia e Sassari. Si tratta del quarto confronto, nei playoff, tra le due società (terza volta in semifinale). Ancora brucia, ai tifosi biancorossi, l'epilogo della semifinale del 2015, vinta da Sassari per 4-3 (lo scudetto verrà poi vinto proprio dai sardi).

La Dinamo di Pozzecco in grandissima salute, come conferma il netto 3-0 con cui si è sbarazzata di Brindisi nei quarti di finale. «Giochiamo la semifinale contro un'avversaria che non perde da 20 gare. Questo dice tutto dell'innegabile qualità di Sassari, ma soprattutto sappiamo che li troveremo in una situazione di fiducia assoluta - spiega coach Pianigiani - Noi siamo quasi all'opposto, ci sono situazioni in divenire e altre irrisolte. Personalmente, così tanti infortuni non li ho mai sperimentati, ma siano solidi e abbiamo forza morale. Su questi valori costruiremo la serie».

La buona notizia è l'imminente rientro di James. L'asso dell'AX pare aver recuperato dall'infortunio e, salvo imprevisti, sarà a disposizione per la serie al meglio delle sette gare.

