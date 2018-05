Basket, semifinale gara1 Olimpia-Brescia

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Al via le semifinali scudetto. Oggi, in un Forum tinto di rosso, l'Olimpia ospita Brescia (palla a due alle 20,45, diretta Eurosport 2 e Rai Sport) per il primo atto della serie. Si affrontano le due migliori difese della regular season per un derby che promette scintille.Due gli ex biancorossi tra le fila della Leonessa, ossia Luca Vitali e David Moss. I precedenti sono nettamente a favore dell'EA7 che, in 25 confronti, è uscita vincitrice ben 22 volte.Tuttavia coach Simone Pianigiani è conscio delle insidie che nasconde la sfida con i bresciani, alla prima semifinale della loro storia: «Non dobbiamo farci ingannare: anche se da molti anni non faceva i playoff, il roster dimostra che Brescia è stata costruita per stare in alto». Milano, come Brescia, torna in campo dopo ben otto giorni di vacanze forzate: «Chiudere la serie con Cantù in tre gare è stato importante per recuperare energie e salute. Questa squadra ha un assetto che non è quello che abbiamo avuto per tutta la stagione, quindi abbiamo ancora tanta strada da fare ed era essenziale tornare in palestra e lavorare. Ora siamo pronti».