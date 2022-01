BASKET Sconfitta (85-82) all'overtime

Fabrizio Ponciroli

Caduta inattesa per l'Olimpia che si fa beffare dalla Vis a Pesaro dopo un supplementare (85-82 il finale). I biancorossi, senza Hines, Rodriguez e Daniels (oltre ai noti infortunati Mitoglou e Shields), pagano una gestione scellerata nei minuti decisivi del match.

I tanti errori dalla lunetta (17/26) e le difficoltà a rimbalzo, valgono il secondo stop stagionale in campionato per la squadra di coach Messina, apparsa decisamente scarica e poco concentrata. «Abbiamo fatto troppe scelte scadenti negli ultimi due minuti di gara, quando avevamo un vantaggio che avrebbe potuto farci vincere la partita. Purtroppo, ancora una volta abbiamo incassato un canestro da tre punti quando non dovevamo permetterlo e sbagliato troppi tiri liberi importanti. Sono difetti sui quali lavoreremo», le parole del coach Messina.

Neppure il tempo di riposare che è già tempo di scendere in campo. Domani è in programma la sfida, al Forum, con l'Alba Berlino (ore 20,30), valida per la 18esima giornata di Eurolega. Poi, venerdì, c'è l'insidiosa trasferta sul campo del Cska Mosca.

