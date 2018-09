Basket, Pianigiani vota James: «L'Olimpia è nelle sue mani»

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Goudelock, l'eroe dell'ultimo scudetto, è già dimenticato. Ora l'Olimpia ha un nuovo condottiero: Mike James. Nel Memorial Giani (in finale, 106-72 ai danni di Varese), Milano ha brillato, guidata dall'ex Panathinaikos, votato MVP del torneo. Coach Pianigiani già stravede per James: «Sarà la nostra figura chiave. Tornerà utile in tutte le competizioni che dovremo affrontare nel corso dell'anno. Ora è importante che Mike impari a coinvolgere i compagni e che faccia in modo che ci sia flusso di squadra. L'ha fatto bene in queste due partite», le parole del tecnico Olimpia. Archiviata la due giorni in quel di Castelletto Ticino, l'Olimpia si prepara al prossimo impegno, ossia il Torneo Carlo Lovari, in programma il prossimo weekend a Lucca. Oltre alla compagine milanese, presenti Torino, Venezia e Pistoia per un gustoso antipasto della stagione regolare.