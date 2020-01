Basket, Olimpia ko (78-72) anche a Brescia

MILANO - Reduce da due stop consecutivi in Eurolega, l'Olimpia perde anche il derby lombardo. I biancorossi si arrendono alla Leonessa Brescia 78-72.

Decisivo, nel convulso finale, un gioco da quattro punti (tripla e libero) di Horton. In casa milanese, si salvano solo Sykes (19 punti) e Tarczewski (9 punti e 11 rimbalzi). Coach Messina deve rinunciare agli infortunati Moraschini e Brooks.

Turno di riposo per i veterani Scola e Rodriguez. Avvio di marca biancorossa. La superiorità fisica dei milanesi è evidente. La Leonessa resta in scia grazie alle percentuali orride da tre dell'AX. Grazie all'eccellente difesa, Milano scappa a +11 ma Brescia rientra. All'intervallo, Olimpia avanti (34-29).

Nel terzo periodo, Milano incassa ben 27 punti. Si decide tutto negli ultimi 10'. Parziale di 10 a 2 dei biancorossi. Brescia non demorde e resta incollata. La giocata di Horton manda al tappeto Milano che manca l'aggancio al terzo posto in classifica (settima sconfitta per l'AX). L'Olimpia che tornerà in campo venerdì, sul campo del Fenerbahce. (F.Pon.)

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

